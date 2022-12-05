Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Словесный конфликт петербургского школьника и приезжего молодого человека, работающего грузчиком, закончился применением баллончика со слезоточивым газом на платформе станции метро «Пушкинская» в Петербурге. Школьник распылил газ в сторону грузчика, после чего был задержан полицейскими.

DENAMAX Газовый баллончик

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел 4 декабря около 17 часов, в полицию Адмиралтейского района о случившемся на станции сообщил работник метрополитена.

Как установлено, около 17:05 при выходе из вагона на станции «Пушкинская» 15-летний ученик 9-го класса распылил перцовый газовый баллончик в сторону вышедшего из вагона 19-летнего гражданина одной из стран СНГ.

«Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям. По факту конфликта сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», — отметили в петербургском Главке МВД.

По данным «Агентства журналистских расследований» (АЖУР), причиной конфликта стало то, что приезжий снимал школьника на телефон, а на вопрос о причине съемки ответил нецензурной бранью. После чего школьник применил к оппоненту баллончик. Грузчику медицинская помощь не потребовалась.