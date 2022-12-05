Москва, 5 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект «О пробации в Российской Федерации», передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о системе мер по поддержке и социальной адаптации граждан, отбывающих или уже отбывших уголовное наказание.

Предполагается, что для осужденного будет составляться индивидуальная программа, в соответствии с которой ему окажут необходимую помощь. Гражданам будет оказываться помощь в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиске родственников и так далее.

Законопроектом предусматривается наделение ФСИН России полномочиями по ведению единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация, и статистического учета в сфере пробации.

«Введение в России института пробации имеет важное профилактическое значение для предупреждения рецидивов преступности и основано на принципах гуманизма и приоритета прав и законных интересов человека и гражданина», — отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).