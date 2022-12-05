Николаев, Украина, 5 декабря, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины. Об этом 5 декабря сообщается на официальном ресурсе для оповещения жителей Украины.

Mil.ru Обрушение на руднике. Тревога

Согласно представленным данным, сирены воздушной тревоги звучат в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сирены воздушной тревоги срабатывали также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.