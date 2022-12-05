Нижневартовск, Югра, 5 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. При взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске обрушились пять этажей. Об этом 5 декабря сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

МЧС России. Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу Спасатели продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске

По словам собеседника агентства, в результате взрыва произошло обрушение третьего подъезда — с первого по пятый этаж.

Известно, что в здании 1974 года постройки четыре подъезда. До ЧП в доме проживали 185 человек, включая 44 ребенка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пять из шести погибших при обрушении жилого дома в Нижневартовске пока не опознаны.

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