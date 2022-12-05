Москва, 5 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Власти ЕС, решившие в конечном итоге все-таки ввести эмбарго на российскую нефть, поставляемую танкерами, пошли на серьезный риск, угрожающий как экономике Европейского союза в целом, так и его жителям в частности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин.

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«Если говорить о долгосрочной перспективе, то данный механизм представляет немалый риск для наших европейских партнеров, — сказал Кулагин. — Они теряют очень серьезный пул клиентов в части услуг страхования своих грузоперевозок. Зато в других странах появляется возможность роста этих секторов. И понятно, что европейские партнеры не просто так в последние месяцы активно закупали российскую нефть. Это было обусловлено как ее ценой, так и качеством, так как далеко не любая нефть нужна на конкретных нефтеперерабатывающих заводах. Теперь европейцам придется заменять российское черное золото более дорогим и более сложным. Следовательно, либо будут расти затраты для потребителей, либо будет снижаться маржа нефтепереработки. Соответственно, все, кто занят в этом бизнесе, окажутся в более сложной ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулагин рассказал, сумела ли Россия подготовиться к эмбарго Европейского союза на ее нефть, и объяснил, какие последствия будет иметь данное решение властей ЕС.