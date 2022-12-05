Киев, 5 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Военные Украины выразили разочарование по поводу переданных Италией минометов 1966 года. Об этом сообщает итальянский еженедельник Corriere della Serra.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно опубликованным данным, солдаты ВСУ пожаловались на устаревшие модели, система оптики и наведения которых «датируется 1947 годом».

Военные, как передает издание, также отметили, что переданное вооружение «намного хуже, чем советские аналоги», добавив, что Италия передала оружие без боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии готовится парламентская резолюция, предусматривающая оказание Украине в 2023 году значительной помощи.

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