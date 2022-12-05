Сумы, Украина, 5 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской области Украины. Об этом 5 декабря сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

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«С 9:00 часов по Сумам и области, кроме ГБО, введены аварийные отключения», — написал он.

Ранее в Сумской области Украины сообщили о введении почасовых графиков отключения электроэнергии.