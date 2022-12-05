Нижневартовск, Югра, 5 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В жилом доме в Нижневартовске после взрыва газа сохраняется угроза новых обрушений, сообщили 5 декабря в главном управлении МЧС по ХМАО.

Официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска На месте взрыва дома в Нижневартовске

«Пока ведутся аварийно-спасательные работы, по разбору завалов в том числе, угроза обрушения есть», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там добавили, что конструкция дома нарушена, её «состояние определить достоверно сейчас довольно сложно».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме, из-за чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. В результате происшествия погибли, по последним данным, шесть человек, ещё несколько человек могут находиться под завалами.

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