Москва, 5 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Корректировка налогообложения для граждан, покинувших Россию, логична, считает председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Кабанов. НАК

«Корректировка налогообложения для граждан РФ, покинувших страну и при этом продолжающих дистанционно работать с российскими юрлицами, получая соответствующий доход, совершенно логична. И даже не столь важна мотивация их отъезда», — рассуждает Кабанов в телеграм-канале.

С позиции прав человека этот вопрос более чем корректен, убежден он.

Сенатор Андрей Клишас видит возможность введения ограничений для уехавших из России после начала частичной мобилизации, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным», пишут «Ведомости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») поддержал сенатора и предложил «рассмотреть весь комплекс вопросов с «правами» уехавших».