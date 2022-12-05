Херсон, 5 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Херсонской области в районе города Алёшки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщили в администрации Скадовского района Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Согласно опубликованным данным, российские военные уничтожили группу диверсантов при попытке пересечь Днепр.

В администрации подчеркнули, что ВСУ не оставляют попыток прощупать оборону, акцентировав внимание на том, что украинские войска терпят неудачу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о захвате группы диверсантов в Херсонской области.

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