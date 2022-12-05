Москва, 5 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Россия успела подготовиться к эмбарго Европейского союза на её нефть, перевозимую танкерами, хотя на начальном периоде определенной просадки российских поставок черного золота избежать не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин.

Bashneft.ru Добыча нефти

Эксперт призвал не забыть, что об эмбарго было объявлено еще полгода назад и обе стороны интенсивно к нему готовились.

«За этот период партнеры из ЕС по максимуму закупали нефть из России, пока это еще было разрешено. И сейчас какое-то время поставки еще будут продолжаться, потому что данное эмбарго сопровождается оговоркой о том, что партии, которые отложены до 5 декабря, могут поставляться еще порядка месяца. То есть пока о полной остановке поставок речи не идет, — сказал Кулагин. — Остальные объемы перестанут поставляться в Европу и будут переориентированы на другие рынки. Нефть — относительно гибкий товар. Хотя понятно, что на начальном периоде определенная просадка российских поставок нефти будет. Это связано и с потолком цен».

Как подчеркнул Курагин, не случайно эти два момента введены одновременно.

«Причем введены только для нефти, а не для нефтепродуктов. Для последних потолок планируется ввести синхронно вместе с эмбарго на поставки нефтепродуктов, которое будет в феврале, — сказал эксперт. — По нефти у нас что получается? Поставки в те страны, которые его ввели, и так ограничены. Кроме того, поставлять нефть никто не запрещает по рыночным ценам. Есть ограничения только на использование услуг стран, которые ввели потолок. В части страховки, в части использования судов. И раз эти ограничения есть, а Россия четко дала понять, что не будет данному потолку следовать, то единственный вариант — это пользоваться услугами не европейских компаний, а других страховщиков. И по судам аналогичная история — использовать танкеры из других стран, действующих под другими юрисдикциями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решения Евросоюза о запрете импорта российской нефти по морю и о введении ценового потолка на морские поставки нефти начинают действовать 5 декабря.