Луганск, 5 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. При обстреле киевскими карателями общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике погибли три человека, сообщили 5 декабря в министерстве строительства и ЖКХ ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что ВСУ рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, по городу было выпущено шесть ракет.

«Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены», — говорится в телеграм-канале министерства.

В ведомстве уточнили, что в общежитии проживали беженцы и строители, которые восстанавливают республику после обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую, Яковлевку и Майорск.

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