Москва, 5 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Индекс РТС в ходе торгов впервые с 3 ноября опустился ниже отметки 1100 пунктов. Об этом 5 декабря свидетельствуют данные торгов.

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Согласно информации на 10:05 часов (мск), индекс РТС опустился на 0,8% до 1 098,73 пункта. При этом к 10:08 часов (мск) он ускорил падение и находился на отметке 1098,51 пункта (-0,82%), индекс Мосбиржи снижался на 0,19% — до 2176,23 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 2179,79 пункта (-0,03%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,51% (до 1101,85 пункта).