Москва, 5 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по регламенту Олег Морозов («Единая Россия») поддержал сенатора Клишаса в вопросе «удаленки» покинувших Россию на фоне специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Поддерживаю и предлагаю рассмотреть весь комплекс вопросов с «правами» уехавших», — отметил Морозов.

Сенатор Клишас видит возможность введения ограничений для уехавших из России после начала частичной мобилизации, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным», пишут «Ведомости».

В этой связи Морозов обратил внимание на то, что «только в России можно уехать из страны в ходе мобилизации и не испытать при этом ни единой проблемы — ни в деньгах, ни в рабочем месте, ни в бизнесе, который, разумеется, никто не тронет».

Глава комитета Госдумы ранее предлагал временно приостанавливать право на обратный въезд «для особо отличившихся».

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Ранее Морозов поддержал предложение сенатора Андрея Кутепова заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на территории Украины.