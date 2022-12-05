Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Премьера документального фильма «Отважные» о российских участниках специальной военной операции состоялась в Санкт-Петербурге, а также еще в шести городах страны. Мероприятие в рамках просветительского проекта «Умное кино» организовало российское общество «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты

Героями фильма, кроме мужчин-военнослужащих, стали также четыре женщины, которые помогают защитникам страны. В основе концепции фильма — живая съемка мобильной камерой, которая позволяет полностью погрузиться в реальность происходящего. В картине нет постановочных кадров.

О своем фильме режиссер Олеся Шигина, 21-летний сын которой добровольцем ушел на фронт, в конце ноября рассказала Владимиру Путину на встрече президента РФ с матерями участников СВО. Глава государства захотел посмотреть фильм и попросил режиссера прислать ему свою работу.

«Было страшно, конечно… Как говорят ребята: «Не боятся только дураки». Теперь, когда фильм готов, особенно остро понимаю, как важно было решиться и поехать, чтобы прочувствовать, понять наших близких, наших защитников, наших отважных», — говорит Олеся Шигина.

Второй кинопоказ «Отважных» пройдёт в Петербурге сегодня, 5 декабря, в 15 часов. Вход бесплатный и доступен по предварительной регистрации на официальном сайте проекта Российского общества «Знание».

Увидеть картину на большом экране можно будет в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска и Сургута.

Трейлер документального фильма «Отважные»: