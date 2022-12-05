Донецк, 5 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Более ста раненых российских военнослужащих были спасены в результате грамотных действий гвардии майора Алексея Шутова. Об этом 5 декабря сообщает телеграм-канал Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По информации канала, в самом начале специальной военной операции на одном из самых опасных направлений соединение начальника медицинской службы Шутова оказалось в окружении.

Отмечается, что он организовывал эвакуацию в тыл раненых военнослужащих посредством санитарной авиации.

«В общей сложности их оказалось 102 человека. Никто из них в итоге не погиб!» — говорится в сообщении.

По словам Шутова, одна группа выдвинулась вперед, в район массовых санитарных потерь, вторая группа оказывала помощь прямо на дороге. Раненых бойцов эвакуировали на вертолетах под непрекращающимся минометным обстрелом, пояснил он.

Алексей Шутов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.