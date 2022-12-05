Ярославль, 5 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославле после взрыва газа в жилом доме госпитализировали двух человек, сообщил 5 декабря начальник регионального главка МЧС Вадим Андямов.

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«Пострадал один человек — передан в карету скорой помощи. Одна женщина, неходячая, из соседней квартиры эвакуирована в больницу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Андямов уточнил, что взрыв произошел на третьем этаже дома, в результате была разрушена одна стена, вырвана кровля и часть балкона.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии поступила 5 декабря в 06:15 мск. Взрыв привел к обрушению чердачных перекрытий и кровли. Из дома были эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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