Кемерово, 5 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Напомним, Телегин покинул должность в начале августа 2022 года по собственному желанию по причине ухудшения состояния здоровья.

Источник агентства рассказал, что экс-глава регионального правительства задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения. Собеседник не уточнил, с чем связано задержание Телегина.

Портал ngs.ru уточняет, что бывшего чиновника подозревают в совершении должностного преступления.