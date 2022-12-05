Иркутск, 5 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Образование» в Иркутской области за три года уже создана и действует сеть инновационных площадок с высокотехнологичным оборудованием: пять детских технопарков «Кванториум», 393 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», два Центра цифрового образования «IT-куб». Все это сделано для того, чтобы ребята в самых отдаленных населенных пунктах области смогли осваивать современные цифровые компетенции. В конце ноября в детском технопарке «Квантортиум Сибирь» состоялась встреча с художником Ириной Быргазовой, которая провела для ребятам мстер-класс по рисованию «Птицы города».

Цитата сайта детирк38. рф Встреча с художником Ириной Быргазовой и мастер-класс по рисованию «Птицы города» в детском технопарке «Квантортиум Сибирь»

В рамках природоохранного месячника «Птицы нашего края» кванторианцы участвуют в акциях по сбору корма для птиц и конкурсах творческих работ. Ребята изготавливают кормушки, чтобы помочь пернатым в самый сложный для зимующих птиц холодный период. Орнитологи полагают, что самую большую опасность для них представляет не столько холод, сколько голод. Когда птица голодна, то она не в состоянии бороться с холодом и быстрее замерзает, чем ее сытые сородичи. А из десятка пернатых до весны доживают лишь несколько птичек.

Педагог-организатор Анна Трошкова пояснила, что для того, чтобы привлечь внимание детей к важной проблеме необычным способом, решено было пригласить художника города Усолья-Сибирского Ирину Быргазову. Самыми первыми участниками мастер-класса стали дошколята из МБДОУ «Детский сад № 26». В возрасте 5-6 лет они уже знают, почему нужно кормить птиц и какую роль они играют в природе.

«Воспитывать в детях чувства милосердия, бережного отношения к птицам необходимо начинать с дошкольного возраста. Мастер-класс удался, дети испытали массу положительных эмоций в процессе общения с Ириной Леонидовной, научились рисовать снегирей и синиц, пообещали помогать птичкам, чтобы они пережили суровую сибирскую зиму», — отметила воспитатель группы «Капитошки» Ирина Олейникова.

«На территории Иркутской области школьники активно занимаются научной деятельностью благодаря созданию передвижного технопарка, а также образовательным площадкам «Кванториум Байкал» и «Кванториум Сибирь». Я считаю, что юные исследователи, которые занимаются в наших технопарках, могут стать активистами научно-волонтёрского центра», — отметил заместитель директора областного Центра развития дополнительного образования детей Антон Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», детям есть где раскрыть свои таланты. В «Кванториумах» школьники изучают лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и ещё много всего интересного. По всей стране работает уже более 180 таких детских технопарка, а к концу 2024 года их число достигнет 428.