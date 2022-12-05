Саратов, 5 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Атака с помощью беспилотного летательного аппарата была совершена на аэродром в Саратовской области. Информацию об этом 5 декабря приводит издание Baza.

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Согласно опубликованным данным, в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два самолета. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.

Между тем издание не приводит данных, насколько серьезными являются повреждения воздушных судов. Каких-либо официальных комментариев на этот счет пока не поступало.