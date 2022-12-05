Нижневартовск, Югра, 5 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Пока не опознаны пять из шести погибших при обрушении жилого дома в Нижневартовске. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

МЧС России. Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу Спасатели продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске

«Один погибший опознан и подтверждён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности других погибших пока не установлены.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме, из-за чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в экстренных службах заявили, что обрушение жилого дома в Нижневартовске, в котором произошёл взрыв бытового газа, может продолжиться.