Нейпьидо, 5 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Россия откроет на территории Мьянмы торговое представительство. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Официальный сайт правительства России Максим Решетников

Данное заявление он сделал 5 декабря в ходе открытия третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его словам, межправительственная комиссия останется «главным инструментом» развития отношений между странами. Решетников указал, что задача правительства заключается в выведении контактов на новый уровень.

Министр также рассказал о том, что Москва и Нейпьидо подпишут пять рамочных соглашений о сотрудничестве, выразив надежду на то, что количество соглашений, совместных планов и проектов увеличится после открытия торгового представительства России в Янгоне.

По данным Минэкономразвития, с января по август текущего года товарооборот между странами вырос на 80%. В 2021 году объём торговли между Россией и Мьянмой составил $431,6 млн.

Известно, что 4 декабря Максим Решетников встретился с министром туризма Мьянмы, с которым обсудил вопрос продвижения сотрудничества в туристической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в 2023 году.

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