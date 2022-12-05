Вильнюс, 5 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Профсоюз работников общественного транспорта Вильнюса объявил бессрочную забастовку с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба профобъединения предприятия «Вильнюсский общественный транспорт».

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В распространённой информации говорится о том, что профсоюзу в течение года так и не удалось договориться с руководством предприятия об отмене системы оплаты труда, которая не устраивала коллектив. Члены профсоюза принесли извинения жителям города за неудобства.

Отмечается, что в забастовке принимают участие порядка 40% водителей.