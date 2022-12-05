Брюссель, 5 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Европейская комиссия и представители стран Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций, сообщает 5 декабря Politico со ссылкой на дипломатические источники.

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По их данным, соглашение по санкциям может быть достигнуто до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

В список ограничительных мер могут войти 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа, уточнили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что условием для вступления Сербии в Евросоюз станет введение Белградом санкций против Москвы.

Как отметил еврокомиссар, Сербия как страна-кандидат для вступления в Евросоюз должна поддерживать решения всех его участников.

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