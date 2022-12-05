Рязань, 5 декабря, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Бензовоз взорвался на аэродроме в Рязанской области, сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

76.mchs.gov.ru Пожар

По предварительной информации, бензовоз загорелся в результате взрыва. В результате погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

Повреждения также получил самолёт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.