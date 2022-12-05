Вашингтон, 5 декабря, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен использовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico.

НАТО

По данным издания, киберсилы НАТО внимательно следят за конфликтом на Украине и ищут способы сделать так, чтобы России и «другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах НАТО и их союзников».

Так, пишет агентство, во время прошедших в Таллине учений НАТО киберсилы альянса использовали новые технологии. Речь идет в том числе об адаптации использования технологий искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СNN, в США на текущей неделе заслушают секретный брифинг по Украине.

Мероприятие, как ожидается, пройдет на фоне того, как администрация Соединенных Штатов пытается добиться выделения дополнительной помощи киевскому режиму.

Ранее в Белом доме анонсировали переговоры с Конгрессом о выделении Киеву дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи.

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