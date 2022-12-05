Москва, 5 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Объём торговли между Россией и Ираном, достигнутый за десять месяцев текущего года, превысил значение товарооборота за весь прошлый год. Об этом пишут 5 декабря «Известия», ссылаясь на данные ФТС.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

2021 год для торговых отношений Москвы и Тегерана стал рекордным — объём товарооборота превысил $4 млрд. По словам заместителя руководителя ФТС Владимира Ивина, за прошедший период 2022 года две страны нарастили экспорт на 27%, а импорт — на 10%.

«Однако уже в январе–октябре 2022-го объёмы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й», — говорится в публикации.

Россия поставляет Ирану продовольствие и сельскохозяйственное сырьё, на эти товары приходится около 90% экспортных объёмов. Ввозит эти же товары (60% от общего объёма импорта), а также рудные материалы, строительные изделия, изделия из пластмассы.

Взаимная торговля растёт в условиях антироссийских санкций, введённых Западом, из-за разрыва традиционных связей, пояснил президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Большое значение, по его словам, имеет временное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, действующее с осени 2019 года.

Издание направило запрос в Минэкономразвития.

Читайте также: Иран проявил интерес к поставкам из России вагонов для метрополитена