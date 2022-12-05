Москва, 5 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, в мире отмечают День добровольца. В 1985 году Ассамблея ООН предложила провести «День добровольцев во имя экономического и социального развития», именно так звучит его полное название. Россия присоединилась к празднованию «Дня волонтёра» пять лет назад. Добровольческие организации и проекты в России поддерживает нацпроект «‎Образование».

Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области Волонтёры поздравили сотрудниц аэропорта «Воронеж»

В 2016 году заработала платформа ДОБРО. РФ — настоящий каталог добрых дел. Сайт вырос из единой информационной системы «Добровольцы России». Идея заключалась в том, чтобы соединить активистов и организации, которым они нужны. Сейчас на ДОБРО. РФ зарегистрировано больше четырёх миллионов человек. Благодаря их усилиям получилось реализовать более 300 тысяч добрых дел. В пересчёте на сухие цифры, добровольцы потратили 30 миллионов часов, помогая людям и животным или спасая экологию. Для сравнения: одному человеку потребовалось бы почти 3,5 тысячи лет, чтобы переделать такое количество добрых дел.

Так, в начале декабря 2022 года волонтеры группы «Счастливый Нижний Новгород» провели мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек-снеговичков для 12 детей социально-реабилитационного центра «Ласточка». Новогодние шедевры появились из риса, белых носков, пряжи, красок и творческого настроения ребят.

Самым увлекательным процессом для детей стал этап разукрашивания этих фигурок. Ребята создавали эксклюзивные шапочки и костюмы, писали имена любимых героев и рисовали сердечки на костюмах. Ребята этого центра уже не в первый раз делают поделки своими руками в подарок для других людей. Недавно в их учреждении проходило мероприятие «Щедрый вторник», где они делали поделки для детей с онкологическими заболеваниями. А в этот раз многие дети подарили по сделанному ими снеговичку бабушкам и дедушкам из домов престарелых.

«Ребята очень милые и отзывчивые, ждут нас в гости еще и еще. Попросили сделать мини-соревнование или веселые старты и просто забегать в гости. В конце мероприятия нас напоили вкусным чаем со сладостями, мы сидели с детьми за одним столом и делились своими успехами и увлечениями. Проводить время с ними легко и приятно» — поделилась волонтер Александра.

В городе Боготоле (Красноярский край) активно налажена работа добровольческих отрядов в школах и учреждениях дошкольного образования. Ребята всегда готовы прийти на выручку. Так, добровольцы отряда МБОУ СОШ №4 во главе со своим классным руководителем помогли пожилой одинокой женщине с укладкой дров в поленницу к зиме. Пенсионерка очень благодарна ребятам за работу, а сами активисты флагманской программы «Мы помогаем» провели время с пользой и на свежем воздухе.

«Мы всегда безвозмездно помогаем людям, нуждающимся в нашей помощи, и участвуем в различных общественно значимых и экологических мероприятиях нашего города. А кто, если не мы?» — ответили ребята из добровольческого отряда МБОУ СОШ №4 города Боготола.

Уроженец Нового Уренгоя Андрей Мусиенко несколько лет назад он купил себе волчонка, и это изменило его жизнь. Недавно мужчина переехал в Ленинградскую область, чтобы открыть там парк диких животных. В деревне Большое Верево купил в рассрочку участок площадью чуть больше одного гектара. Вложил все сбережения. Поддержали и неравнодушные люди — у проекта было несколько крупных спонсоров и тех, кто помогал «по мелочи».

«Спасибо им огромное за такую помощь. Бабушка одна, пенсионерка, специально вышла на работу для того, чтобы помогать этому проекту. Я был очень удивлён», — с благодарностью вспоминает Мусиенко.

Самым сложным стала перевозка зверей. Транспортные компании не занимаются таким. Из Нового Уренгоя до Ленобласти пришлось добираться самостоятельно. А это больше пяти тысяч километров! Андрею помог отец.

«Пришлось ремонтировать машину ВАЗ-2106. Вместе с отцом сварили прицеп. Он специально взял отпуск, и мы поехали вдвоём уже в деревню. Добирались шесть дней», — рассказывает Мусиенко.

Сейчас на участке любителя диких зверей в Ленинградской области обитает уже 21 волк. Из них чистокровных — пятеро. Остальные — высокопроцентные гибриды, воленды или западносибирские лайки. А ещё недавно появились кабаны, павлины и соболь. Вместе с парком выросли и траты. На содержание животных уходит минимум 200 тысяч. Деньги на эти цели Андрей зарабатывает сам.

Липецкаяобласть.рф Центр серебряного волонтерства будет создан в Липецкой области

Волонтёров становится всё больше! Около 10 тыс. человек из них соберутся на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022, который пройдёт с 5 по 7 декабря. Здесь обсудят волонтёрство в разных сферах, подискутируют насчёт экологии и донорства, проведут мастер-классы по развитию социальных проектов, а также наградят победителей премии #МЫВМЕСТЕ — авторов лучших из 127 общественно значимых инициатив.

На площадке Форума АНО «Национальные приоритеты» организует выставочный стенд, посвященный возможностям национальных проектов России. Часть стенда, посвященная нацпроекту «Здравоохранение», расскажет посетителям о важности заботы о своем сердце и акции «Оберегая сердца», а также о том, кому, как часто, где и зачем необходимо проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

На стенде будет работать выездной Федеральный центр здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, где посетители Форума проверятся на факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Каждый желающий сможет узнать свои показатели роста и веса, уровень глюкозы в крови и уровень холестерина, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию, а также получить консультации ведущих врачей-терапевтов. Кроме медицинского блока посетителей стенда ждут мастер-классы по созданию оригами сердца от волонтеров-медиков.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом президента России Владимира Путина, во всех регионах Российской Федерации создаются все условия для занятий физической культурой и спортом: продолжается строительство и открытие спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), крытых футбольных манежей, легкоатлетических манежей, стадионов, дворцов спорта, катков; строительство спортивных площадок и поставка спортивного инвентаря и оборудования; проводятся спортивные мероприятия и соревнования; тренеры и специалисты проходят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

На форуме «Мы вместе» будет организована отдельная спортивная зона, где большое внимание будет уделено комплексу ГТО, каждый желающий сможет получить лайфхаки от профессиональных инструкторов ГТО и проверить свой уровень физической подготовки. На мультимедийном экране будут транслироваться видео с фестивалей ГТО, мотивационные ролики для занятий спортом. Также участники форума смогут узнать о том, как подать свой спортивный проект на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», третий сезон которого стартовал в октябре, и сейчас продолжается прием заявок. Успеть подать проект на конкурс можно до 23 января 2023 года на сайте tyvigre.ru.

Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и спортивных площадок, увеличение доступности спортивной инфраструктуры являются одними из основных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». С момента реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» открыто 397 спортивных объектов, более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились более 18,5 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 11 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,3 млн человек. Спортом занимаются 53% жителей России.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Узнать больше о национальном проекте «Экология» участникам форума «МыВместе» поможет экологическая викторина. Ее вопросы познакомят участников с ключевыми направлениями экологической повестки страны, такими как раздельный сбор отходов, «генеральная уборка» экологически опасного наследия, снижение загрязнения воздуха, сохранение лесов и водоемов, а также защита краснокнижных животных. Принять участие в викторине и получить в подарок стикеры можно на стенде национальных проектов.

Уже 6 декабря на площадке форума состоится награждение победителей крупнейшей в России акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая проходила уже третий год подряд в поддержку нацпроекта «Экология». В этом сезоне участниками стали более 2 млн человек со всей страны. Вместе им удалось собрать рекордные 63 тыс. тонн макулатуры.

Во время торжественной церемонии награждения представители Минприроды России, Минобрнауки России и Минпросвещения России, которые традиционно поддерживают акцию, а также генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина вручат дипломы и благодарственные письма представителям регионов, учебных заведений и бизнеса, которые показали наилучшие результаты в этом году.

В зоне стенда, посвящённой национальному проекту «Наука и университеты», можно не только узнать об инициативе «Научное волонтерство» Десятилетия науки и технологий, но и увидеть большой магнитный конструктор, который выглядит как арт-объект из молекул. Каждый участник форума может подойти и достроить часть общей молекулы. Помимо этого, на стенде будут демонстрироваться видеоролики по национальному проекту.

«Формируется правильная культура восприятия, гражданское общество эволюционирует, люди начинают осознавать, что жить нужно не только для себя. Тем, кто решил стать волонтёром, мы прокладываем путь, находя организации и проекты для участия», — считает председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров и руководитель платформы ДОБРО. РФ Артём Метелев.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елены Родионовой, сегодня настало то прекрасное время, когда не заниматься волонтерством становится «неприлично»:

«Во многом эта заслуга принадлежит инициативам команды Ассоциации волонтёрских центров при поддержке государства. Уверена, Доброцентры и социальная франшиза для 80 регионов страны — это новый мощный ресурс для развития всей социальной сферы».

Как сообщало ИА REGNUM, добровольческие организации и проекты поддерживает нацпроект «‎Образование». Он помогает вовлекать граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы, в частности, в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».