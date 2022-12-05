Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В одну из больниц Петербурга вечером 3 декабря была доставлена из своей квартиры на Зверинской улице 76-летняя женщина с признаками переохлаждения организма тяжелой степени. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через пару часов пенсионерка скончалась.

Иван Шилов ИА REGNUM Замерзший

В связи со случившимся прокуратура Петроградского района Северной столицы организовала проверку обстоятельств смерти пожилой женщины, сообщили 5 декабря в прокуратуре Петербурга.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, которые ему способствовали. Одновременно прокуратура даст оценку исполнению законов в жилищно-коммунальной сфере со стороны уполномоченных должностных лиц», — говорится в сообщении городского надзорного ведомства.

В прокуратуре намерены разобраться, получала ли пенсионерка необходимое социальное обеспечение и помощь со стороны государственных органов. По результатам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным администрации Петроградского района, в квартире погибшей отопление есть и оконные проёмы застеклены. В то же время, по предварительным данным, в доме проходит ремонт фасадов, а сама женщина вела асоциальный образ жизни. В истинных причинах трагедии разбирается полиция.