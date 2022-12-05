Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию
Глава «Мегафона»: Nokia получила экспортную лицензию на поставку оборудования в Россию
Москва, 5 декабря, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Финская компания Nokia получила экспортную лицензию на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию, заявил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.
По его словам, Nokia делала четыре обращения за экспортными лицензиями, два — регуляторам Евросоюза, два — Соединенным Штатам.
Напомним, в конце августа Reuters сообщало о решении Nokia покинуть Россию до конца текущего года.
Тогда источник агентства отмечал, что основной состав сотрудников компании в России прекратит работу «к концу года», а офисы Nokia опустеют. При этом полное «юридическое закрытие» произойдёт, вероятно, позже. Решение было принято компанией на фоне антироссийских санкций.
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