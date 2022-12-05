Париж, 5 декабря, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В результате высоких цен на энергоносители в отношениях Соединенных Штатов и Евросоюза появилась «рассинхронизация», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Так, в эфире телеканала CBS News Макрон заявил, что промышленность и домохозяйства в Евросоюзе покупают электроэнергию по разным ценам.

«Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ», — заявил французский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что сегодня силы Москвы и Киева «истощаются» и Европа «идёт ко дну вместе с ними». Поэтому, считает депутат, пришло время «заключить мир» между двумя странами и «утихомирить» лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Депутат также призвал защищать интересы Парижа, который, по его словам, не заинтересован в энергетическом, социальном и экономическом кризисе из-за ухода лучших французских предприятий в США и Китай.

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