В Нижневартовске пострадавший от взрыва дом может обрушиться
В Нижневартовске пострадавшему от взрыва дому грозит новое обрушение
Нижневартовск, Югра, 5 декабря, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Обрушение жилого дома в Нижневартовске, где произошёл взрыв бытового газа, может продолжиться. Об этом сообщили 5 декабря в экстренных службах.
МЧС России. Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу
Спасатели продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске
Самый опасный участок — несущие стены между третьим и четвертым подъездами.
«Существует угроза новых обрушений», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в пятиэтажном жилом многоквартирном доме произошёл в Нижневартовске 4 декабря, он повредил перекрытия между первым, вторым и третьим этажами в одном из подъездов. Пострадали 15 квартир, продолжаются работы по разбору завала. В результате ЧП погибли шесть человек, ещё 15 пострадали.
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