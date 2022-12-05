Москва, 5 декабря, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Государство поддерживает самозанятых: благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» они могут брать займы по льготной ставке, проходить бесплатно образовательные программы и получать консультации у специалистов центра «Мой бизнес».

Пресс-служба Planeta.ru Социальное предпринимательство

Мария Бережная из Курской области хотела, чтобы о её деле — ароматических свечах из натурального воска и интерьерных предметах из гипса — узнало как можно больше потенциальных покупателей. Тогда она обратилась в центр «Мой бизнес» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — эксперты помогли продвинуть дело в соцсетях и увеличить поток клиентов.

«Самозанятость — отличный вариант для старта. К тому жен месяц назад я заключила соцконтракт и приобрела оборудование. Теперь мой ассортимент расширился: появились свечи в гипсовых подсвечниках, могу печатать логотипы на лентах, делать тематические наклейки», — пояснила Мария.

Три года назад школьник из Удмуртии Никита Горбунов начал создавать украшения из эпоксидной смолы, а теперь делает из неё столы и сервировочные доски. Никита научился всему сам по видеоурокам, клиентов нашёл с помощью бартерной рекламы у девушки-блогера. Потом, когда заказов стало много, зарегистрировался как самозанятый — это заняло всего час. Помогли с развитием бизнеса и в Корпорации развития Удмуртии. Здесь молодому предпринимателю дали наставника, который показал, как вести финансовый учёт, и помог с размещением на разных площадках.

«В 15 лет я начал изготавливать и продавать кольца из эпоксидной смолы и дерева, к настоящему моменту это начинание переросло в мой небольшой бизнес. Моя мастерская занимается изготовлением эксклюзивных столов и кухонных досок из ценных пород дерева и эпоксидной смолы. Эксклюзивными они становятся благодаря выжженным на них молниям! В России такие столы и доски не делает никто!» — пояснил подросток.

В конце ноября 2022 года реализованная центром «Мой бизнес» программа «Продажи на маркетплейсах» объединила более 100 предпринимателей и самозанятых Алтайского края.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайские сувениры

Руководитель Центра поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» Ирина Черепанова отметила, что программа реализуется в регионе уже четвертый раз: «Каждый раз мы всегда собираем обратную связь и с учетом этого совершенствуем программу. Нам важно поддержать как новичков, которые только планируют выходить на маркетплейсы и делают свои первые шаги вместе с трекерами, так и опытных предпринимателей, которым важно проанализировать свою стратегию, поделиться «фишками» и получить ответы на возникшие вопросы. Поэтому программа всегда пользуется популярностью и приводит вас, предпринимателей, к результатам».

Завершился день групповой работой. Каждая группа получила реальный товар, с которым участники выходят на маркетплейсы: изделия из лозы, ликерные свечи, набор новогодних игрушек, обувь, бальзамы, чаи. Для этого товара нужно было продумать и представить стратегию продвижения на маркетплейсах.

«Важно было каждое слово спикеров и трекеров, вела записи всех занятий. Я пришла на обучение уже с оформленным кабинетом на Wildberries, но впереди много дел и работы. За время обучения мне было важно напитаться новыми знаниями. Сейчас только буду действовать и действовать по-другому. С сегодняшнего дня состояние того, что я встала на новую волну. Главный результат обучения — вера в себя, появилась уверенность в том, что с этим багажом знаний я справлюсь и буду делать все правильно. К тому же у нас сложилась команда селлеров, к которой можно обратиться, все друг другу помогают и поддерживают. В планах — заводить новую карточку, усовершенствовать старые, масштабироваться. Главное сейчас — успеть к Новому году оформить новый товар», — поделилась самозанятая Елена Воронкова.

«Маркетплейсы считаю хорошей площадкой для реализации своих продуктов: свечи ручной работы. Пришла на программу, не имея представления о том, как это работает. Получила четкое понимание о том, на какие площадки стоит выходить, с каким продуктом, как проводить анализ, какие методы продвижения использовать. Зарегистрировалась на Ozon и даже с помощью Алины получила специалиста, который будет помогать мне работать на площадке. То, что делает центр «Мой бизнес» для нас, — это дорогого стоит», — отметила самозанятая Марина Фурсова.

«Сегодня в России зарегистрировано шесть миллионов самозанятых, что говорит о доверии граждан к этому режиму. Мы считаем, что налог на профессиональный доход в текущем виде помогает уменьшить теневую занятость, повышать благосостояние населения, находить специалистов для выполнения конкретных задач.

Более того, простая и понятная возможность зарегистрироваться самозанятым, отсутствие отчетности и низкие справедливые налоги позволяют легко начинать свой бизнес, стимулируют рост предпринимательской активности. Самозанятость нужно и дальше развивать, и многие шаги в этом направлении уже делаются.

Так, разрабатывается система социального страхования для плательщиков налога на профессиональный доход. Согласно исследованию «ОПОРЫ РОССИИ», 74,6% самозанятых граждан готовы делать ежемесячные отчисления, чтобы иметь возможность получать оплачиваемый больничный», — отметил глава предпринимательского объединения «Опора России» Александр Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы. Для самозанятых предусмотрен льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках.