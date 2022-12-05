Сургут, Югра, 5 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Медицинскую помощь по состоянию на утро 5 декабря получают пятеро пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Нижневартовске. Об этом глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

В крайне тяжёлом состоянии, уточнил он, остаются два пациента в возрасте 62 и 67 лет, ночью доставленные в ожоговый центр в Сургуте.

«Состояние обоих остаётся крайне тяжёлым, врачи делают всё возможное для спасения их жизней», — сообщил Добровольский.

В Нижневартовске в реанимационном отделении находится пациентка 45 лет, её состояние врачи расценивают как стабильное, средней тяжести. В нейрохирургическом отделении проходит лечение 19-летняя пострадавшая, её состояние удовлетворительное.

Пациентке в возрасте 53 лет не потребовалась госпитализация, женщине оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме, дом частично обрушился. Погибли шесть человек, ещё 15 пострадали.

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