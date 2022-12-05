Москва, 5 декабря, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Новейшие комплексы с БПЛА «Тахион» успешно осуществляют воздушную разведку скрытых позиций подразделений ВСУ в ходе спецоперации, сообщает 5 декабря ТАСС со ссылкой на источник.

Александр Погожев ИА REGNUM Обучение на оператора БПЛА

«Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники «Тахион», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что комплексы оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, позволяющими обнаружить хорошо замаскированные объекты ВСУ, в том числе в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции идет тестирование новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии.

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