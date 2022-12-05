Москва, 5 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Запретить интернет-торговлю электронными сигаретами предложил депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, письмо с соответствующим предложением Хамзаев направил на имя главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Запрет курения

Поводом для обращения стал рост числа смертей подростков из-за вейпов. Также в качестве аргумента парламентарий привел действующий запрет на онлайн-торговлю обычными сигаретами.

В обращении Хамзаев просит Мантурова рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в интернет-магазинах, в частности маркетплейсах.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы с января 2022 года находится законопроект о полном запрете вейпов в России. Сейчас в стране предусмотрены ограничения продажи электронных сигарет, с 2021 года их можно продавать только в специализированных магазинах.

В то же время полный запрет продажи электронных сигарет существует во многих странах, например в Индии, Сингапуре, Малайзии, Австралии, Бразилии и так далее.

Также парламентарии обеспокоены тем, что интернет-площадки не соблюдают законодательство и продают детям электронные сигареты. В сентябре 2022 года с запросом в прокуратуру о соответствующей проверке маркетплейсов обратился глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Резкий запрет электронных сигарет может привести лишь к ухудшению ситуации с контрафактом, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»). Поэтому парламентарий поддерживает ускоренное внедрение маркировки электронных сигарет — порядок на этом рынке нужно наводить как можно быстрее.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее предложил запретить производство вейпов и электронных сигарет в России.