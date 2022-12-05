Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Эстрадный музыкант и исполнитель Григорий Лепс после своего не самого удачного концерта в Петербурге вечером 3 декабря заехал в бар на Московском проспекте Северной столицы, где стал участником драки с одним из посетителей, получившим травмы. В стычке также приняли активное участие охранники народного артиста России. Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

Pavlofox Кулак

Видеозапись «кулачной» стадии конфликта, проходившей уже на улице перед баром, опубликовало петербургское издание «Фонтанка». На кадрах, запечатленных одним из очевидцев, видно, что сначала человек, похожий на Лепса, и его визави демонстрируют активное желание вступить в поединок один на один, но не прикасаются друг к другу. Однако затем один из находящихся рядом мужчин, которые поначалу якобы пытаются их разнять, неожиданно бьет оппонента певца кулаком в лицо и сбивает его с ног. После этого несколько ударов мужчине наносит, предположительно, и сам музыкант. Его окружение также преследует петербуржца, и того вновь роняют на асфальт.

Как сообщил изданию совладелец бара Николай Белоусов, пьяный гость «докопался» до Лепса, но «никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было», что расходится с изображением на видеозаписи.

Полиция Московского района Петербурга, в 33-й отдел которой поступила телефонограмма о побоях, нанесенных петербуржцу, будет разбираться в этом конфликте. По имеющимся данным, у пострадавшего сломан нос со смещением.

Адвокат пострадавшего настаивает, что действия Лепса и его охранников надо квалифицировать по части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот день во время концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Григорий Лепс, исполняя песню «Самый лучший день» на бис, внезапно швырнул с силой микрофон на сцену, снял и выбросил очки и ушел со сцены. Свой поступок Лепс объяснил ухудшением состояния здоровья. Артист поблагодарил зрителей за тёплый приём.