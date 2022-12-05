Киев, 5 декабря, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Введение Западом потолка цен на российскую нефть приведет к дефициту горючего на рынке Украины, заявил директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Похоже, что эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара… потому что мы получим и дефицит, и космические цены», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что до адаптации рынка Европейского союза к новым условиям ожидается несколько месяцев турбулентности.

Как сообщало ИА REGNUM, решения Евросоюза о запрете импорта российской нефти по морю и о введении ценового потолка на морские поставки нефти начинают действовать сегодня, 5 декабря.

По мнению экспертов, решение Запада ввести потолок цен на нефть из России больше всего ударит по европейским странам, поскольку такой шаг подтолкнет Москву искать альтернативные рынки для поставок своего сырья.

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