Махачкала, 5 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Ситуацию с массовой гибелью тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане возьмёт под контроль комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по экологическим правам. Об этом 4 декабря сообщается в телеграм-канале консультативного органа.

Mehr News Agency Каспийская нерпа

В СПЧ намерены контролировать и расследование причин и обстоятельств массовой гибели животных и выразили надежду на чёткий итоговый результат расследования.

Напомним, 700 мёртвых тюленей были обнаружены на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы. Через сутки количество погибших животных возросло до 2,5 тыс. По данным министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, гибель нерпы в таких количествах не наблюдалась в регионе как минимум 10 лет.

Информацию о гибели животных для дальнейшего определения причин смерти собирают специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ). По предварительным данным, смерть тюленей могла произойти из-за природного фактора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане возросло до 1700 особей.