Варшава, 5 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Спонсирование западными странами киевского режима истощает их экономики и лишает их граждан возможности жить в приемлемых условиях, пишет польская Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как отмечает издание, после семи месяцев российской военной спецоперации экономика киевского режима «находится в руинах и этого факта не скрыть: не в состоянии этого сделать ни цензура, ни дежурные хейтеры».

При этом ни для кого не секрет, что оборона Украины целиком и полностью лежит на спонсировании Западом, что является величайшим историческим парадоксом, до сих пор не имевшим прецедентов, поскольку ранее конфликты велись собственными силами государства, а помощь извне носила избирательный характер, уточняет Myśl Polska.

Кроме того, поддержка Киева приводит к энергетическому кризису, подорожанию продуктов и падению уровня жизни в западных странах.

Вместе с тем издание отметило, что западные политики напрасно надеются на внезапное ослабление власти в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания American Conservative Род Дреер отметил, что нравственный идеализм властей европейских стран может привести к расширению конфликта на Украине до войны с Россией.

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