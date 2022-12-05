Николаев, Украина, 5 декабря, 2022, 08:48 — ИА Регнум. По меньшей мере два случая изнасилования девушек наёмниками из Польши известны в городе Николаеве. Полиция не дала этим делам хода, рассказал активист николаевского подполья РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

По словам активиста, наёмники ездят по городу на автомобилях с польскими номерами, «беспредельничают, бухают, насилуют» девушек. От их действий пострадали две девушки. Когда вместе с родителями они обратились в полицию, им отказали в возбуждении дела.

«Там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать на всё глаза», — пояснил собеседник агентства.

Активист подполья также опроверг недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении его семьи в город. Жена и сын Кима, добавил активист, находились в городе несколько часов, сфотографировались и уехали.

Этот же подпольщик в конце октября сообщал о массовом прибытии в Николаев наёмников из Грузии и Франции.

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