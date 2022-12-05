Москва, 5 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В 19 регионах России, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», появляются модульные отели — быстровозводимые круглогодичные домики, собранные из блоков, как конструктор. В них туристы могут отдохнуть и насладиться красотами не только в таких достопримечательностях, как Байкал или Рыбинское водохранилище: внутренний туризм меняет культурный ландшафт страны.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

В селе Черкасово Ярославской области строится 15 модульных домов: вскоре глемпинг «Ветрено» сможет принять на 70 туристов больше. Они получат возможность отдохнуть на берегу реки Сити, покататься на велосипеде по лесным тропам, расслабиться в теплой купели, а потом погреться у костра.

Экогостиница «Добрынино», что расположена в поселении Бурмакино Ярославской области, становится местами притяжения туристов из разных регионов. С 2023 года там откроется 10 новых домиков на 52 места: гости фермы племенных альпийских коз и посетители интерактивной исторической сыроварни смогут оставаться на ночь.

В бурятском поселке Усть-Баргузин, где расположен глемпинг-отель «Тотем». Всего в 600 метрах от Байкала уже летом 2023 года можно будет отдохнуть под новыми сафари-тентами и в вигвамах, попариться в бане и сауне, показаться на покататься на квадроциклах и искупаться в легендарном озере.

Этнокомплекс «Степной кочевник» (Заиграевский район Бурятии) расположен в Ацагатской долине. В любое время там готов ночлег в настоящих монгольских юртах. Рядом с ними построят еще 10 таких этнодомиков. Гостей здесь накормят традиционными местными блюдами — бурятскими буузами и лепёшками.

Туристический комплекс «Рыбацкая артель» в селе Сухая Бурятии — пока еще только проект, но весьма интересный: зелёный квартал из гостевых домов для отдыха недалеко от Байкала и горячих источников «Загаза». Там будут детские площадки, зона барбекю, рыбный ресторан и музей рыбака.

Новые туристические проекты будут реализованы на Курильских островах. Там намерены развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить гостиницы разного типа, в том числе, глемпинги и кемпинги. За счет этого отдых на Курилах станет доступным для людей с разным уровнем дохода, а главное, благодаря развитию инфраструктуры жизнь самих курильчан станет более комфортной.

Anatoly Gruzevich Курильские острова

О том, как внутренний туризм меняет культурный ландшафт страны, рассказал директор научно-исследовательского Центра территориальных изменений и городского развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, председатель комиссии по территориальному развитию и самоуправлению Общественной платы РФ Андрей Максимов:

«Некоторые населенные пункты России бесследно исчезают, но в то же время появляются и новые точки роста, основанные на сохранении традиций. Маленький населенный пункт может приобрести значимость: ему есть что показать миру и создать локальную экономику. Мы с коллегами пришли к выводу, что нам необходимо собрать лучшие, поражающие воображение практики оживления культурного наследия».

Председатель комиссии привел в пример архангельский бренд — «Село Орлово, которого нет на карте»: местные жительницы создали ТОС в покинутой деревне, перевезли туда пустующую избу из соседнего населенного пункта и принимают туристов.

«Такая активность людей позволяет нам сделать вывод, что уникальные традиции, образы, культурные объекты, необычные природные объекты привлекают людей. Они приезжают посмотреть, а некоторые даже остаются тут жить. Культурное наследие становится одной из основ жизни людей, их самореализации», — пояснил учёный.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Туристы на пешем маршруте

Несмотря на сложную ситуацию в стране, внутренний туризм получил неожиданное новое дыхание. Россияне устремились осваивать новые маршруты и с удивлением обнаружили, что на Родине есть на что посмотреть. Этим наблюдением председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.