Париж, 5 декабря, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с главой России Владимиром Путиным.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

«Я поддерживаю … прямой контакт с президентом Путиным, потому что … наилучший способ возобновить взаимодействие (с президентом России) заключается в сохранении этого прямого канала», — заявил Макрон в интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что единственный выход из конфликта лежит через переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что киевский режим должен согласиться на нейтральный статус ради долгосрочного урегулирования конфликта.

Отметим, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается изучить характер и ход мыслей Владимира Путина путем чтения книг о российском лидере, а также статей, которые написал сам Путин.

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