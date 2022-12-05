Донецк, 5 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела боевиками ВСУ Ворошиловского района ранены два человека, сообщили 5 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате ночного обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка ранены 2 человека, включая подростка 2007 г. р.», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

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