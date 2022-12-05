Донецк, 5 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Двенадцать мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Сообщение об этом опубликовано 5 декабря в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM Воронка от снаряда

«За минувшие сутки, с 08:00 4 декабря до 08:00 5 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 12 мирных жителей», — говорится в сообщении.

Вечером 4 декабря в представительстве республики в СЦКК сообщили о десяти пострадавших из-за украинских обстрелов. В частности, три женщины пострадали в Донецке на улице Челюскинцев и бульваре Пушкина, также среди пострадавших — десятилетний ребёнок.

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