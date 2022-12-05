Вашингтон, 5 декабря, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Нравственный идеализм властей европейских стран может привести к расширению конфликта на Украине до войны с Россией, считает обозреватель американского издания American Conservative Род Дреер.

Взрыв

По его мнению, в западных странах негативно воспринимают тех, кто является противником военной помощи киевскому режиму, от людей с такими взглядами «могут даже отвернуться друзья и родственники».

Несогласным с политикой Североатлантического альянса «затыкают рты», что может привести к глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и ближневосточными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры между Киевом и Москвой единственным путём разрешения ситуации вокруг Украины.

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