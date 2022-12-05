Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Сильный снег ожидается в Петербурге в понедельник, 5 декабря. Об этом предупредило горожан и гостей города Главное управление МЧС России по региону, сославшись на данные гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», снег будет сильным лишь местами, температура воздуха в Петербурге днем составит –2…–4 градуса, ветер южный, умеренный. Из-за осадков обстановка на дорогах будет сложной.

Сотрудники МЧС советуют по возможности воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, а во время движения удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди.

Как отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погоду в Северной столице и Ленобласти продолжит определять смещающийся на восток фронтальный раздел. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода. Температура воздуха в Ленинградской области составит –2…–7 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что всё равно выше нормы.

«Во вторник слегка подморозит и вновь пройдёт снег», — добавил синоптик.