Токио, 5 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Верхняя палата Японского парламента приняла резолюцию, в которой выражается обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Синьцзяне, Гонконге и других регионах Китая, сообщает 5 декабря агентство Киодо Цусин.

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Не называя прямо Китая, Палата советников призвала «правительство заинтересованной страны» выполнить свои обязательства, чтобы международное сообщество могло установить правдивость утверждений о нарушениях прав человека.

В резолюции также не обвиняется напрямую Пекин, поскольку в этом году страны отмечают 50-летие нормализации двусторонних отношений.

Относительно Синьцзян-Уйгурского автономного района, Тибета, Внутренней Монголии и Гонконга в резолюции отмечается, что международное сообщество выразило «серьёзную обеспокоенность» ситуацией с правами человека в этих районах, включая предполагаемые нарушения свободы религии.

Резолюция призвала японское правительство работать с другими странами над мониторингом ситуации с правами человека.

Палата представителей японского парламента приняла аналогичную резолюцию в феврале, всего за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Пекине.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил готовность добиваться улучшения ситуации с правами человека в регионах в сотрудничестве с международным сообществом, заявив: «Важно, чтобы каждая страна гарантировала права человека и другие общечеловеческие ценности».