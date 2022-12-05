Луганск, 5 декабря, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Обстрел населённого пункта Алчевск в ЛНР произвели киевские боевики. Об этом 5 декабря сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

Обстрел города Алчевска ВСУ был зафиксирован в 05:55 мск. По населённому пункту киевские боевики выпустили шесть ракет, используя реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка киевскими карателями с применением РСЗО «Град». В результате обстрела в Донецке загорелись два здания.