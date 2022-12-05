Ярославль, 5 декабря, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Несколько человек пострадало в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, сообщили пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области.

Niklas Freidwall Взрыв

Информация о происшествии поступила в 06:15. Инцидент произошел в здании по адресу: улица Кузнецова, дом 5.

Взрыв привел к обрушению чердачных перекрытий и кровли. Из дома были эвакуированы 44 человека, в том числе 3 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МЧС РФ, главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский заявил, что его ведомство начнет внеплановые проверки газонаполнительных станций из-за происшествий, которые касаются взрывов газа.